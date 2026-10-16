Мода на новогодний «‎санаторинг» всё: Даже Сочи начал снижать цены из-за падения спроса до 40%

Россияне стали реже бронировать санатории на новогодние праздники: спрос на отдых с лечением снизился на 25–40% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин стало подорожание проживания и дороги до места отдыха, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Сильнее всего цены выросли в здравницах Подмосковья и средней полосы России. Проживание там подорожало на 10–20%, а путёвки с новогодним банкетом — на 20–25%. В среднем 10–12 дней отдыха с лечением обходятся в сумму от 65 тысяч рублей на человека без учёта дороги. С билетами общие расходы могут приблизиться к 100 тысячам рублей.

На этом фоне многие туристы предпочитают встречать Новый год дома и отправляться в санатории уже после праздника. По данным РСТ, около 80% заездов приходится на первые числа января. Лучше ситуация складывается на Кавказских Минеральных Водах: на этот регион приходится 35% новогодних бронирований. У Краснодарского края доля составляет 33%. Туристы также чаще выбирают продолжительные поездки на 8–12 дней, чтобы успеть пройти лечебные процедуры во время каникул.

Наиболее заметное падение спроса зафиксировано в Сочи — загрузка санаториев снизилась как минимум на 40%. Из-за недостатка бронирований часть объектов уже начала корректировать цены в сторону снижения. При этом наиболее востребованы варианты стоимостью до 3–4,5 тысячи рублей в сутки на человека. Санатории с ценами выше 5,8 тысячи рублей за ночь пользуются значительно меньшим спросом.

Таким образом, при планировании новогоднего отдыха туристы всё чаще ориентируются на стоимость путёвки и дополнительные расходы. Санатории, в свою очередь, вынуждены учитывать более осторожное поведение клиентов и адаптировать цены к спросу.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные туры на новогодние каникулы. Неделя на побережье Антальи может обойтись от 55 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Это самый бюджетный пакетный вариант, который предлагают туроператоры. Чуть дороже обойдётся Египет. Минимальный тур в Хургаду на аналогичные даты стартует от 75 тысяч рублей на человека. Такие цены сложились благодаря заранее выкупленным билетам и номерам в отелях. Самостоятельно организовать поездку на турецкое побережье обычно выходит дороже.