Россияне стали всё больше интересоваться темой ЗОЖ и спортом, поэтому потребление крепкого алкоголя неизменно падает. Сейчас наблюдается сдвиг в сторону лёгких игристых вин. Об этом рассказал Life.ru сомелье, организатор «Винного казино» Андрей Зотов.

Сейчас есть общий тренд на снижение потребления алкоголя. Как человек, который организовывает частные и корпоративные дегустации, я вижу, что есть сдвиг в сторону игристых вин. На самом деле это одна из тех категорий, которая отрастала, если смотреть год к году по объёмам продаж. В рамках категории вина идёт сдвиг в сторону игристых и, например, белых вин. Спрос на красные вина сильно снизился Андрей Зотов сомелье, организатор «Винного казино»

Есть ещё ежегодный тренд на переход к более слабоалкогольным версиям. ЗОЖ никого не обходит стороной, растёт интерес к безалкогольным позициям. Если раньше для нас было привычным и понятным только безалкогольное пиво, то рынок безалкогольного вина последние годы очень сильно рос. Появляется больше вариантов, и они становятся качественными — уже можно сказать, что близкими к вину, отметил собеседник Life.ru.

«Если лет шесть назад, когда я брал на дегустацию образцы у разных торговых компаний, это вообще не было похоже на вино, то сейчас ситуация меняется в силу того, что растёт спрос среди потребителей. Даже в ресторанах коллеги, которые формируют винные карты, отмечают большой интерес к безалкогольному вину, потому что гости о нём спрашивают», — продолжил эксперт.

То есть россияне переходят на игристые, отдают предпочтение белым винам, а также безалкогольным. Плюс есть тенденция, что люди стали меньше пить вино в ресторанах из-за высоких цен. Поэтому очень сильно упали объёмы продаж в сегменте HoReCa, заметил аналитик. Гости меньше заказывают вина в ресторанах, при этом в винотеках нет таких сильных падений. По ресторанам снижение составляет где-то 30–50% год к году, подчеркнул Зотов.

Я бы не отменял моду на спорт и осознанность. Алкоголь при неумеренном употреблении действительно может снижать качество восстановления после спортивных нагрузок. Если не ограничиваться одним бокалом, это может ухудшить ваши спортивные результаты. Также есть тенденция, что новое поколение меньше взаимодействует с алкоголем, чем наше, миллениальское, где знакомство с ним происходило довольно рано Андрей Зотов сомелье, организатор «Винного казино»

По мнению сомелье, сейчас поколение совершенно другое. Год назад на Росконгрессе была интересная статистика о том, что у разных поколений различается даже мотивация: зачем они пьют алкоголь? Если поколение зумеров пьёт, чтобы отметить какой-то радостный повод, то миллениалы, наоборот, чтобы запить стресс или как-то справиться с нагрузкой. Это не очень здорово, но с точки зрения статистики продаж мы делаем хороший вклад, заключил Зотов.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше водки и коньяка, при этом интерес к другим видам алкоголя продолжает расти. В топе игристые вина и лёгкие. За девять месяцев 2026 года розничные продажи водки сократились на 0,5%, до 53,61 млн декалитров, а коньяка — на 2,6%, до 9,98 млн. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.