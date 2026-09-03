Модератором пленарного заседания ВЭФ стал журналист Кирилл Токарев

Модератором пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина стал журналист и шеф-редактор РБК-ТВ по направлению экономической аналитики Кирилл Токарев.

Пленарная сессия станет главным мероприятием ВЭФ-2026. Вместе с российским лидером в ней примут участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». В деловой программе заявлено более 70 мероприятий, посвящённых инвестициям, технологиям, логистике, международному сотрудничеству и развитию человеческого капитала.

Накануне Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2026. В программе главы государства — совещание по развитию Дальнего Востока, запуск новых предприятий, двусторонние встречи и участие в пленарном заседании форума.