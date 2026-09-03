Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:00

Модератором пленарного заседания ВЭФ стал журналист Кирилл Токарев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Модератором пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина стал журналист и шеф-редактор РБК-ТВ по направлению экономической аналитики Кирилл Токарев.

Пленарная сессия станет главным мероприятием ВЭФ-2026. Вместе с российским лидером в ней примут участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». В деловой программе заявлено более 70 мероприятий, посвящённых инвестициям, технологиям, логистике, международному сотрудничеству и развитию человеческого капитала.

ВЭФ-2026 завершился: 285 соглашений на 6,66 трлн, Путин и главные итоги форума
ВЭФ-2026 завершился: 285 соглашений на 6,66 трлн, Путин и главные итоги форума

Накануне Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2026. В программе главы государства — совещание по развитию Дальнего Востока, запуск новых предприятий, двусторонние встречи и участие в пленарном заседании форума.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar