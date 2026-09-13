Моди и Си Цзиньпин предложили Путину помощь в украинском урегулировании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предложили содействие в поисках решения украинского конфликта во время контактов с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин приветствовал готовность индийского и китайского лидеров содействовать урегулированию и подробно проинформировал их о текущем положении дел.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Пекина и дальше расширять открытость экономики и развивать международные проекты. Китай также продолжит продвигать инициативу «Один пояс — один путь», предоставляя другим странам возможности для экономического роста и расширяя сотрудничество.