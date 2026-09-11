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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:19

Моди посетит Россию для участия в российско-индийском саммите

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он примет участие в 24-м ежегодном российско-индийском саммите, сообщили по итогам переговоров лидеров в Нью-Дели.

Даты визита стороны согласуют позднее.

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Напомним, что Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии. Это была их вторая встреча менее чем за две недели: до этого лидеры общались 31 августа на саммите ШОС в Бишкеке.

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Юрий Лысенко
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