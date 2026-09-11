Моди посетит Россию для участия в российско-индийском саммите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он примет участие в 24-м ежегодном российско-индийском саммите, сообщили по итогам переговоров лидеров в Нью-Дели.

Напомним, что Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии. Это была их вторая встреча менее чем за две недели: до этого лидеры общались 31 августа на саммите ШОС в Бишкеке.