Российские модельеры предпочитают создавать коллекции на отечественных производственных площадках: 91% опрошенных дизайнеров полностью сосредоточили серийный пошив одежды внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit, которые оказались в распоряжении Life.ru.

Только 3% участников опроса размещают заказы на пошив коллекций исключительно на иностранных фабриках. Ещё 6% дизайнеров совмещают работу с российскими и зарубежными предприятиями.

Отечественные площадки также лидируют на этапе разработки коллекций. Так, 94% респондентов создают дизайн изделий исключительно в России, 3% совмещают работу внутри страны и за её пределами, а ещё 2% полностью занимаются разработкой за рубежом.

Аналогичная ситуация складывается с моделированием и выпуском экспериментальных образцов. Эти процессы полностью сосредоточили в России 94% опрошенных модельеров, 3% выбрали зарубежные площадки, а 2% работают одновременно в нескольких странах.

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса со 2 по 23 сентября 2026 года. В нём приняли участие 99 российских дизайнеров — участников Московской недели моды и международного саммита BRICS+ Fashion Summit.

В конце сентября в столичном концертном зале «Зарядье» прошёл четвёртый международный саммит BRICS+ Fashion Summit. Он собрал представителей модной индустрии более чем из 60 стран. Участники обсуждали развитие локальных брендов, инвестиции в креативные индустрии, применение искусственного интеллекта и новых материалов при создании одежды.