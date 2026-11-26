Модно быть своим: Более 90% дизайнеров отшивают коллекции в России
Опрос: Более 90% российских дизайнеров размещают производство в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские модельеры предпочитают создавать коллекции на отечественных производственных площадках: 91% опрошенных дизайнеров полностью сосредоточили серийный пошив одежды внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit, которые оказались в распоряжении Life.ru.
Только 3% участников опроса размещают заказы на пошив коллекций исключительно на иностранных фабриках. Ещё 6% дизайнеров совмещают работу с российскими и зарубежными предприятиями.
Отечественные площадки также лидируют на этапе разработки коллекций. Так, 94% респондентов создают дизайн изделий исключительно в России, 3% совмещают работу внутри страны и за её пределами, а ещё 2% полностью занимаются разработкой за рубежом.
Аналогичная ситуация складывается с моделированием и выпуском экспериментальных образцов. Эти процессы полностью сосредоточили в России 94% опрошенных модельеров, 3% выбрали зарубежные площадки, а 2% работают одновременно в нескольких странах.
Исследование проводилось в формате онлайн-опроса со 2 по 23 сентября 2026 года. В нём приняли участие 99 российских дизайнеров — участников Московской недели моды и международного саммита BRICS+ Fashion Summit.
В конце сентября в столичном концертном зале «Зарядье» прошёл четвёртый международный саммит BRICS+ Fashion Summit. Он собрал представителей модной индустрии более чем из 60 стран. Участники обсуждали развитие локальных брендов, инвестиции в креативные индустрии, применение искусственного интеллекта и новых материалов при создании одежды.
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