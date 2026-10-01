Прощай, оверсайз, здравствуй, русский код? Профессор объяснил, какие вещи с Московской недели моды мы будем носить

Косоворотки в повседневном исполнении, льняные сарафаны и платья-рубахи могут стать главным приобретением тех, кто следит за российской модой. Именно у этих вещей больше всего шансов перейти с подиумов Московской недели моды в обычный гардероб. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал Денис Ерёмкин — профессор и заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

По оценке специалиста, российские дизайнеры уже вышли за рамки задачи заменить зарубежные марки. Импортозамещение постепенно перерастает в экспансию: отечественная мода ищет собственный голос и разговаривает с иностранными участниками на равных. Седьмая Московская неделя моды объединила свыше 350 дизайнеров из 24 регионов России и более чем десяти стран.

Что придёт на смену оверсайзу

Изменения в коллекциях Ерёмкин называет тектоническими. По его наблюдениям, тихая роскошь и оверсайз уступают место выразительности и индивидуальности. Вместо бесформенных вещей дизайнеры предлагают силуэты, которые садятся по фигуре, бельевой стиль, кружево и фактурный трикотаж.

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Цвета при этом остаются мягкими: топлёное молоко, фисташка и лаванда. Главным акцентом сезона профессор считает сапоги — именно вокруг них, по его оценке, сейчас выстраивается весь образ.

Однако далеко не каждый подиумный эксперимент станет повседневной одеждой. Самыми перспективными для массового гардероба эксперт называет:

переосмысленные косоворотки и рубашки в стиле casual;

льняные сарафаны и платья-рубахи, в том числе с деликатным кружевом;

платки, пояса и броши с национальными мотивами.

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Сложные театральные формы, напротив, скорее останутся в нише. Московскую школу, считает Ерёмкин, отличает сочетание театральности и русского культурного кода, который проявляется через самоиронию и сложную конструкцию одежды.

Дом Зайцева: проверка наследия

Среди заметных событий недели профессор выделяет ИИ-примерочную и показ рабочей униформы. Но главным для него стало представление первой кутюрной коллекции Дома Зайцева после ухода основателя.

«Первая большая коллекция после ухода маэстро — всегда проверка: живёт ли метод или на афише осталось только имя. Дом эту проверку выдержал», — говорит Ерёмкин.

Коллекцию «Посвящение Создателю» представил Николай Красников, которого лично обучал Вячеслав Зайцев. По информации организаторов, в неё вошли более 40 образов с использованием антикварных тканей, натурального шёлка, дамасской парчи, вологодского и елецкого кружева, ростовской финифти. Наряды дополнили ручная вышивка бисером и жемчугом, перья и головные уборы Лии Гуреевой.

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

По оценке профессора, ремёсла в этой коллекции стали полноценным инструментом высокой моды. Кружево участвует в создании формы, а ценность вещи определяют происхождение ткани, время ручной работы и точность посадки. Такой подход меняет само представление о роскоши: внимание перемещается с логотипа на мастерство.

Особую роль играют головные уборы — широкие поля, диски, нимбы, шляпа-зонт и перьевой шлем. Ерёмкин напоминает, что у Зайцева шляпа была частью силуэта. В новой коллекции она удерживает верхнюю точку композиции, как кокошник в праздничном русском костюме.

Самым рискованным и одновременно точным решением эксперт считает алый образ с перьевым шлемом и длинной бахромой. Его силуэт собран как скульптура, а избыточность деталей удерживается одним цветом. Часть таких нарядов требует сцены, признаёт профессор: театр моды был одним из методов Зайцева. Перевести эти идеи в носимые вещи — задача следующего этапа работы Дома.

Почему поколение Z выбирает «не как у всех»

Меняются и цели нового поколения дизайнеров. По словам Ерёмкина, многих молодых авторов больше привлекает собственный независимый бренд с личным голосом и сообществом, чем престижная должность в крупном модном доме. Успех для них связан с возможностью высказаться.

«Если миллениалы строили карьеру внутри системы, то новое поколение строит параллельную систему — меньшую, но свою», — поясняет профессор.

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Московская неделя моды — 2026. Фото © Life.ru

Похожий подход эксперт видит у покупателей из поколения Z. От одежды они ждут комфорта, универсальности и эмоциональной связи. В их гардеробах соседствуют джинсы буткат, блузки с принтами в стиле нулевых, винтаж, худи, спортивные куртки и вещи локальных марок.

Быть модным для этой аудитории, по оценке Ерёмкина, означает перерабатывать тренды под себя. Вместо перепотребления она выбирает капсулу, а главной ценностью становится уникальность — возможность выглядеть «не как у всех».

Ранее Life.ru собрал программу Московской недели моды, расписание показов и правила посещения. Седьмой сезон проходит с 26 сентября по 1 октября, а главной площадкой стал столичный Манеж.