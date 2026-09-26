Осень просит потрогать: как приручить бархат, замшу и овчину — модные луки от дизайнера

После нескольких сезонов гладкого минимализма в гардероб возвращаются вещи, которые хочется не только рассматривать, но и трогать. Бархат, замша и овчина добавляют образу объём и фактуру, однако легко могут его перегрузить. Как носить эти материалы осенью 2026 года, Life.ru рассказал модельер, кандидат технических наук и заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин.

«Люди устали от одежды, которую нельзя потрогать. На фото гладкая ткань выглядит дорого. В руках — никак. Если вещь не хочется сжать, она уже мёртвая», — говорит дизайнер.

Как носить бархат и не выглядеть слишком нарядно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная проблема бархата — его привычная торжественность. Чтобы материал перестал ассоциироваться исключительно с вечерним выходом, Еремкин советует соединять его с максимально спокойными вещами.

«Не надевайте бархатное платье, если не хотите выглядеть так, будто вас вызвали на сцену вручать грамоту. Берите юбку или брюки и гасите их простым свитером. Бархат любит соседство с матовым. Иначе он начинает петь слишком громко», — сказал он.

Для юбки дизайнер предлагает длину миди и высокий сапог в тон или немного темнее. С бордовым бархатом вместо жёсткого чёрного лучше сработает шоколадный оттенок.

«Юбка только миди, не в пол. Свитер заправьте спереди, сзади оставьте свободным. Ремень чуть выше талии. Сапог до колена — в тон юбке или на полтона темнее. Бордо с чёрным обрубает цвет, берите шоколад. Бархатные брюки укоротите до начала голенища. Штрипка по бархату не нужна: материал и так тяжёлый», — подчеркнула Еремкин.

Замша любит сухую погоду и одну главную роль

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С замшей правило другое: материал выглядит дорого, пока не встречается с осенней слякотью. Поэтому покупать такую вещь стоит только тем, кто готов за ней ухаживать.

«Замша хорошо живёт, пока сухо. Пока город сух, она выглядит дороже кожи. Как только город раскис, она требует дисциплины. Если готовы ее беречь — носите. Если нет, оставьте сумке и ботинкам. Не всякая красота обязана ходить по лужам», — отметил дизайнер.

Собирать полностью замшевый образ модельер не советует. Достаточно одной фактурной вещи — например, табачных бриджей или жакета. Остальная одежда должна быть спокойнее.

«Не собирайте весь лук из замши. Одна вещь. Бриджи цвета табака и высокий сапог — да. Длина на четыре пальца ниже колена, короче нельзя. Верх только гладкий: рубашка или тонкий свитер. Замшевый жакет носите под шерстяное пальто, ворот оставьте открытым, чтобы было видно плечо. Шоколадный жакет — к графиту или тёмно-синему. Два коричневых рядом тяжелят», — подчернкнул он.

Большую замшевую сумку в таком комплекте эксперт тоже считает лишней: лучше небольшая плоская модель через плечо.

Как носить овчину без привета из нулевых

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самой практичной из трёх фактур Еремкин считает овчину. Но привычная длинная дублёнка с обилием декоративных деталей способна быстро увести образ в прошлые десятилетия.

«Овчина уже наша. Не потому что «традиция», а потому что климат. Но только если крой короткий и без бахромы нулевых. Длинная дубленка с кисточками — это костюм для чужой вечеринки. Короткая, чистая линия, без фольклорного шума — тогда она перестает быть цитатой и становится одеждой», — указал дизайнер.

Оптимальная длина такой дублёнки — до линии бёдер. Эксперт советует добавить пояс и оставить мех преимущественно внутри или только на воротнике. Короткую овчину лучше сочетать с узкими либо прямыми брюками, а не с широкими палаццо.

Главное правило сезона Еремкин формулирует предельно просто: в одном комплекте должна солировать только одна выраженная фактура.

«Одной фактуры в луке достаточно. Бархат плюс замша плюс овчина — это уже не образ, а витрина магазина тканей. Пусть рука встретит одну поверхность и остановится. Остальное пусть будет тихим», — сказала Еремкин.

По его словам, «тихое» окружение для таких материалов подобрать несложно: «Рядом с бархатом — гладкая шерсть. Рядом с замшей — хлопок. Рядом с овчиной — плотный трикотаж без кос. Ремень, сапог и одна фактурная вещь. Больше не нужно».

Ранее Life.ru разбирал главные тренды осени и зимы 2026/27. В этом сезоне дизайнеры одновременно возвращают сложные фактуры, более собранные силуэты и насыщенные природные оттенки. Отдельно Life.ru рассказывал, какие джинсы актуальны осенью 2026 года и с чем их сочетать. А тем, кто собирается обновлять гардероб целиком, стоит помнить главное правило нынешнего сезона: выразительные вещи лучше работают не в комплекте друг с другом, а на спокойном фоне.