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Опубликовано 2 сентября, 14:50

Могила за обиду: Отец привлёк сына-подростка к жестокой расправе над знакомым

Житель Башкирии получил срок за расправу над знакомым с участием сына

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель Башкирии решил проучить знакомого после ссоры и подключил к расправе своего 16-летнего сына и двух его друзей. Подростки избили мужчину арматурой, после чего отвезли его на кладбище и заставили спуститься в заранее подготовленную могилу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Поводом для мести стала ссора между Ринатом и его знакомым Александром. Во время конфликта мужчина нагрубил бизнесмену и несколько раз ударил его, после чего тот решил устроить ему суровое наказание. Идея расправиться с обидчиком появилась у Рината той же ночью. Для реализации плана он привлёк собственного 16-летнего сына, а также двух его приятелей.

Подростки поджидали Александра возле дома. Как только мужчина оказался рядом, на него напали с арматурой и избили ногами. В результате потерпевший получил переломы рёбер и носа. На этом нападение не закончилось: избитого мужчину затолкали в багажник автомобиля и повезли на кладбище.

Там Александру указали на заранее подготовленную пустую могилу и приказали спуститься внутрь. Таким образом, участники расправы хотели продемонстрировать мужчине последствия его конфликта с Ринатом. Ответственность за произошедшее в итоге понесли все участники. Сам Ринат получил 4,5 года лишения свободы, а троим подросткам назначили по шесть месяцев условно.

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Ранее произошёл инцидент на улице Пушкина в районе Ново-Комарово. После непродолжительной словесной перепалки мужчина несколько раз ударил по лицу двух несовершеннолетних. Запись с места происшествия показывает последствия нападения: один из подростков во время конфликта ударился головой о забор.

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Милена Скрипальщикова
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