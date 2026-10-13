Могилу мог разрыть, но тело не трогал: В Магадане пролили свет на визит медведя на кладбище
В Магадане проверили могилу после предположительного визита медведя
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Медведь мог разрыть могилу на кладбище в Магадане, однако подтверждений того, что животное вытащило тело на поверхность, нет. Об этом после проверки сообщила руководитель городского департамента ЖКХ и КИ Екатерина Крамник.
По её словам, специалисты провели комиссионный осмотр участка и территории рядом с ним. Останки в ходе проверки обнаружены не были.
«По итогам комиссионного осмотра территории кладбища, проведённого с участием профильных специалистов, на участке и прилегающей территории останки не обнаружены. В качестве одной из возможных причин разрытия рассматривается деятельность диких животных, эта версия требует дальнейшего изучения», — приводит слова Крамник РИА «Новости».
Сотрудники кладбища регулярно обходят территорию и проводят санитарные мероприятия. При обнаружении следов присутствия медведей информацию передают в Госохотнадзор.
Специалисты ведомства после этого выезжают на место, а регулирование численности опасных животных проводится в установленном законом порядке. Власти также рассматривают возможность установить специальное ограждение, которое должно ограничить доступ диких животных на территорию.
Речь идёт о системе «электронный пастух». Её планируют использовать для повышения безопасности кладбища и предотвращения подобных ситуаций.
Напомним, 6 октября Life.ru сообщал, что родственники обнаружили разорённое захоронение, а примерно в 300 метрах от могилы нашли человеческие останки и следы крупного медведя. При этом сотрудники кладбища тогда заявляли, что самого хищника не видели.
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