Девять членов семьи Кеннеди обратились в суд, добиваясь запрета на строительство триумфальной арки Дональда Трампа возле Арлингтонского национального кладбища. По их мнению, сооружение высотой около 76 метров перекроет вид на семейные захоронения и Вечный огонь у могилы Джона Кеннеди. Об обращении сообщил представляющий родственников фонд Democracy Defenders Fund.

Ходатайство о вступлении в судебное разбирательство подали 10 ноября. Среди заявителей — дети и внук Роберта и Этель Кеннеди, а также сын бывшего сенатора Эдварда Кеннеди. Семья утверждает, что арка нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтон-хаусом. По доводам заявителей, она также будет отбрасывать тень на могилы, особенно ранним утром, когда родственники традиционно посещают кладбище.

Юридическая претензия касается порядка согласования проекта. По утверждению семьи, Служба национальных парков и Министерство внутренних дел США разрешили строительство без необходимого одобрения Конгресса. Заявители просят отменить разрешение и запретить работы.

Рори и Максвелл Кеннеди объяснили от имени семьи, что обращение призвано защитить мемориальное пространство и установленные законом процедуры. В Белом доме, по данным Associated Press, возразили, что проект посвящён военным героям, и обвинили его противников в политизации вопроса.