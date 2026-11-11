Могилы в тени: Семья Кеннеди судится с Белым домом из-за гигантской арки Трампа
Семья Кеннеди требует через суд заблокировать строительство арки Трампа
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Девять членов семьи Кеннеди обратились в суд, добиваясь запрета на строительство триумфальной арки Дональда Трампа возле Арлингтонского национального кладбища. По их мнению, сооружение высотой около 76 метров перекроет вид на семейные захоронения и Вечный огонь у могилы Джона Кеннеди. Об обращении сообщил представляющий родственников фонд Democracy Defenders Fund.
Ходатайство о вступлении в судебное разбирательство подали 10 ноября. Среди заявителей — дети и внук Роберта и Этель Кеннеди, а также сын бывшего сенатора Эдварда Кеннеди. Семья утверждает, что арка нарушит историческую перспективу между мемориалом Линкольна и Арлингтон-хаусом. По доводам заявителей, она также будет отбрасывать тень на могилы, особенно ранним утром, когда родственники традиционно посещают кладбище.
Юридическая претензия касается порядка согласования проекта. По утверждению семьи, Служба национальных парков и Министерство внутренних дел США разрешили строительство без необходимого одобрения Конгресса. Заявители просят отменить разрешение и запретить работы.
Рори и Максвелл Кеннеди объяснили от имени семьи, что обращение призвано защитить мемориальное пространство и установленные законом процедуры. В Белом доме, по данным Associated Press, возразили, что проект посвящён военным героям, и обвинили его противников в политизации вопроса.
Ранее Life.ru рассказывал, федеральный суд США временно запретил строительство гигантской триумфальной арки, которую президент Дональд Трамп намерен возвести в Вашингтоне. Политик ранее заявлял, что монумент сможет выполнять функции военного комплекса с беспилотниками, снайперами и запасами боеприпасов. Речь идёт об арке высотой около 76 метров, созданной по образцу парижской Триумфальной арки. Её планируют установить неподалёку от Арлингтонского национального кладбища, где похоронены сотни тысяч американских военнослужащих. Незадолго до судебного решения проект одобрила Национальная комиссия по планированию столицы.