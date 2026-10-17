«Могла бы дойти до Парижа»: Глава JPMorgan устроил холодный душ европейцам, мечтающим повоевать с РФ

Европа столкнулась с серьёзными проблемами в сфере обороны и экономики, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон. По его мнению, российская армия теоретически могла бы дойти до Парижа уже сегодня. Об этом он сказал на мероприятии Экономического клуба Чикаго. Запись выступления опубликована на YouTube-канале организации.

«Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении», — заявил Даймон. Он уточнил, что говорит не о событиях ближайшего года, а о более глубоких изменениях.

По мнению банкира, США должны помочь европейским странам преодолеть нынешние трудности. Для этого, считает он, необходимо расширять торговое сотрудничество и не допускать раскола западного мира.