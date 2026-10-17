Трамп, очнись! В Европе призвали США смириться с крахом эпохи Pax Americana

Американцам будет психологически трудно смириться с окончанием эпохи Pax Americana — «американского мира», считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Такой прогноз он изложил, выступая в Колледже Европы в варшавском Натолине.

Лозунг «Сделаем Америку снова великой» еврокомиссар назвал проявлением ностальгии по временам глобального лидерства США. По его оценке, это настроение всё сильнее влияет на американское политическое мировоззрение, а преодоление психологического барьера потребует времени.

Свой прогноз Кубилюс связывает с экономическим усилением Китая и Индии. В опубликованной ранее статье он предположил, что к концу столетия эти страны могут занять первые две строчки среди крупнейших экономик мира, оттеснив США на третью. Этот сценарий предполагает сохранение долгосрочных тенденций и отсутствие крупных потрясений.

Для Европы еврокомиссар предложил ответ в виде более самостоятельной системы обороны. По его словам, Вашингтон переносит внимание и ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион, а европейским странам предстоит взять на себя основную ответственность за защиту континента обычными вооружёнными силами.

Основой новой архитектуры Кубилюс видит Европейский оборонный союз с участием стран ЕС, Украины, Великобритании, Норвегии и, возможно, Канады. Для принятия решений он предложил Европейский совет безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кубилюс указал на проблемы перевооружения Европы. Он назвал препятствиями нехватку производственных мощностей и сырья, а также раздробленность оборонного рынка ЕС.