Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 13:52

Трамп, очнись! В Европе призвали США смириться с крахом эпохи Pax Americana

Еврокомиссар Кубилюс призвал США принять конец «американского мира»

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET

Американцам будет психологически трудно смириться с окончанием эпохи Pax Americana — «американского мира», считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Такой прогноз он изложил, выступая в Колледже Европы в варшавском Натолине.

Лозунг «Сделаем Америку снова великой» еврокомиссар назвал проявлением ностальгии по временам глобального лидерства США. По его оценке, это настроение всё сильнее влияет на американское политическое мировоззрение, а преодоление психологического барьера потребует времени.

Свой прогноз Кубилюс связывает с экономическим усилением Китая и Индии. В опубликованной ранее статье он предположил, что к концу столетия эти страны могут занять первые две строчки среди крупнейших экономик мира, оттеснив США на третью. Этот сценарий предполагает сохранение долгосрочных тенденций и отсутствие крупных потрясений.

Для Европы еврокомиссар предложил ответ в виде более самостоятельной системы обороны. По его словам, Вашингтон переносит внимание и ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион, а европейским странам предстоит взять на себя основную ответственность за защиту континента обычными вооружёнными силами.

Основой новой архитектуры Кубилюс видит Европейский оборонный союз с участием стран ЕС, Украины, Великобритании, Норвегии и, возможно, Канады. Для принятия решений он предложил Европейский совет безопасности.

В Европе опасаются ухудшения отношений США и Украины из-за Зеленского
В Европе опасаются ухудшения отношений США и Украины из-за Зеленского

Ранее Life.ru рассказывал, что Кубилюс указал на проблемы перевооружения Европы. Он назвал препятствиями нехватку производственных мощностей и сырья, а также раздробленность оборонного рынка ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar