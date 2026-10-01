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Регион
Опубликовано 1 октября, 12:40

«Могли бы не ждать»: Песков раскрыл, что тормозит экономический диалог России и США

Песков: США увязывают экономические переговоры с украинским урегулированием

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, однако США продолжают связывать этот процесс с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле сожалеют о таком подходе американской стороны, поскольку видят очевидную выгоду от развития экономических контактов для обеих стран.

«Мы полагаем, что могли бы и не ждать, а работать к собственной выгоде прямо сейчас», — сказал представитель Кремля.

При этом диалог России и США не прекращается. Песков подчеркнул, что контакты между сторонами продолжаются, назвав это положительным фактором.

Он также подтвердил, что спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев докладывает Владимиру Путину о своих контактах после поездки в США.

«И, разумеется, как спецпредставитель президента, конечно же, Дмитриев докладывает о своих контактах», — отметил Песков.

В Кремле оценили переговоры с представителями США как «маленький шаг к миру»
В Кремле оценили переговоры с представителями США как «маленький шаг к миру»

Напомним, Кирилл Дмитриев в конце сентября отправился в США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Среди его предполагаемых собеседников назывались Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В повестку, по данным СМИ, входили экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона, энергетика и украинское урегулирование.

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Александр Юнашев
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