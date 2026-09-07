Кремль увидел потенциал в недавних переговорах Владимира Путина с доверенными лицами США — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот визит важным, хотя и скромным продвижением к мирному урегулированию.

«Безусловно, любые попытки более-менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», — прокомментировал ситуацию Песков.

В Кремле также выразили признательность за предпринимаемые американской стороной усилия.

«Мы очень высоко ценим миротворческие порывы переговорщиков», — заявил представитель президента, подтверждая, что в Москве готовы поддерживать каналы связи, способные снизить градус международной напряжённости.