В Кремле оценили переговоры с представителями США как «маленький шаг к миру»
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Кремль увидел потенциал в недавних переговорах Владимира Путина с доверенными лицами США — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот визит важным, хотя и скромным продвижением к мирному урегулированию.
«Безусловно, любые попытки более-менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», — прокомментировал ситуацию Песков.
В Кремле также выразили признательность за предпринимаемые американской стороной усилия.
«Мы очень высоко ценим миротворческие порывы переговорщиков», — заявил представитель президента, подтверждая, что в Москве готовы поддерживать каналы связи, способные снизить градус международной напряжённости.
Напомним, 5 сентября спецпосланник по вопросам регионального урегулирования Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили российскую столицу для обсуждения украинской повестки. В ходе консультаций в Кремле Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы рассматривать американских представителей в качестве потенциальных посредников. Российский лидер отметил конструктивный характер подобных контактов, добавив, что диалог на таком уровне в текущих условиях является необходимым шагом для поиска решений. После встречи в Москве американские представители провели переговоры в Киеве.
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