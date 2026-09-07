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Регион
Опубликовано 7 сентября, 10:19

В Кремле оценили переговоры с представителями США как «маленький шаг к миру»

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Кремль увидел потенциал в недавних переговорах Владимира Путина с доверенными лицами США — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот визит важным, хотя и скромным продвижением к мирному урегулированию.

«Безусловно, любые попытки более-менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», — прокомментировал ситуацию Песков.

В Кремле также выразили признательность за предпринимаемые американской стороной усилия.

«Мы очень высоко ценим миротворческие порывы переговорщиков», — заявил представитель президента, подтверждая, что в Москве готовы поддерживать каналы связи, способные снизить градус международной напряжённости.

Кремль не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров по Украине
Кремль не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров по Украине

Напомним, 5 сентября спецпосланник по вопросам регионального урегулирования Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили российскую столицу для обсуждения украинской повестки. В ходе консультаций в Кремле Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы рассматривать американских представителей в качестве потенциальных посредников. Российский лидер отметил конструктивный характер подобных контактов, добавив, что диалог на таком уровне в текущих условиях является необходимым шагом для поиска решений. После встречи в Москве американские представители провели переговоры в Киеве.

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Оксана Попова
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