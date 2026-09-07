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Регион
Опубликовано 7 сентября, 10:14

Кремль не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Российская Федерация рассматривает возможность возобновления переговоров по украинскому вопросу в трёхстороннем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля отметил, что Москва открыта к подобному развитию событий, однако на данный момент говорить о конкретике преждевременно.

«Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трёхстороннего формата», — заявил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос о месте проведения возможных встреч и их точных сроках остается открытым. По словам Пескова, обсуждать конкретные детали процесса пока слишком рано.

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Напомним, 5 сентября спецпосланник по вопросам регионального урегулирования Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили российскую столицу для обсуждения украинской повестки. В ходе консультаций в Кремле Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы рассматривать американских представителей в качестве потенциальных посредников. Российский лидер отметил конструктивный характер подобных контактов, добавив, что диалог на таком уровне в текущих условиях является необходимым шагом для поиска решений. После встречи в Москве американские представители провели переговоры в Киеве.

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Оксана Попова
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