Кремль не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров по Украине

Российская Федерация рассматривает возможность возобновления переговоров по украинскому вопросу в трёхстороннем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля отметил, что Москва открыта к подобному развитию событий, однако на данный момент говорить о конкретике преждевременно.

«Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трёхстороннего формата», — заявил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос о месте проведения возможных встреч и их точных сроках остается открытым. По словам Пескова, обсуждать конкретные детали процесса пока слишком рано.