Кремль не исключает возвращения к трёхстороннему формату переговоров по Украине
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Российская Федерация рассматривает возможность возобновления переговоров по украинскому вопросу в трёхстороннем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Представитель Кремля отметил, что Москва открыта к подобному развитию событий, однако на данный момент говорить о конкретике преждевременно.
«Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трёхстороннего формата», — заявил Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос о месте проведения возможных встреч и их точных сроках остается открытым. По словам Пескова, обсуждать конкретные детали процесса пока слишком рано.
Напомним, 5 сентября спецпосланник по вопросам регионального урегулирования Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили российскую столицу для обсуждения украинской повестки. В ходе консультаций в Кремле Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы рассматривать американских представителей в качестве потенциальных посредников. Российский лидер отметил конструктивный характер подобных контактов, добавив, что диалог на таком уровне в текущих условиях является необходимым шагом для поиска решений. После встречи в Москве американские представители провели переговоры в Киеве.
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