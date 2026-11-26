Молодёжный сленг обновляется быстрее интернет-трендов: одни выражения заимствуют из английского, другие придумывают на основе привычных русских слов. Откуда взялись «могнуть», «воздухан», «нишевый», «дофаминовый» и «тревожник» и какие из них приживутся, Kp.ru объяснил лингвист Максим Кронгауз.

Глагол «могнуть» появился благодаря английскому to mog, означающему превосходство над другим человеком. Популярности ему добавили созвучие с русским «могу» и вирусная песня «Я тебя могну». Однако профессор сомневается, что выражение войдёт в литературную речь.

«Слишком мало содержания, слишком много экспрессии», — считает он.

«Воздухан» — уже отечественное изобретение. Так называют пустословов, которые много обещают, но не отвечают за свои слова. «Нишевый», напротив, обозначает нечто особенное, рассчитанное на узкий круг единомышленников. По мнению лингвиста, это слово отражает желание людей находить собственное пространство среди общего информационного шума.

Ещё два выражения описывают эмоциональное состояние. «Дофаминовым» теперь называют всё, что приносит удовольствие: от кафе до покупок. А «тревожник» стал собирательным образом человека, который постоянно беспокоится из-за происходящего вокруг.

Отдельно Кронгауз объяснил популярность бессмысленного на первый взгляд «6-7». Подобные выражения служат подросткам своеобразным паролем: те, кто понимает шутку, чувствуют себя частью одной компании, а взрослые остаются за её пределами.

В ноябре Life.ru разбирался, почему слова «тревожник» и «нишевый» оказались среди претендентов на звание слова года. Лингвисты связывают популярность такой лексики с желанием молодёжи находить небольшие сообщества по интересам и собственные культурные ориентиры. В финальный список вошли десять слов, победителя среди которых должны выбрать более 400 специалистов.