Шорт-лист «Слова года — 2026» можно считать своеобразным «рентгеном общества», а появление в нём одновременно «тревожника» и «вайбкодинга» далеко не случайно. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала социолог, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара.

«Шорт-лист "Слова года" — это всегда рентген общества. И то, что в 2026 году в одном списке оказались "тревожник" и "вайбкодинг", — абсолютно точный диагноз», — отметила эксперт.

По её словам, «тревожник» отражает состояние поколения, которое живёт в условиях постоянного напряжения. Исследование Ассоциации «Я — профессионал», проведённое среди 600 российских школьников 14–15 лет, показало: 44% опрошенных переживают о будущем, 41% испытывают усталость и перегрузку из-за учёбы, ещё 37% боятся не оправдать ожидания окружающих.

Одновременно всё большую роль в жизни подростков играют нейросети. Согласно тому же исследованию, ими уже пользуются 78% опрошенных, причём 71% применяют ИИ для учёбы. Ещё 53% используют нейросети в качестве альтернативы обычным поисковикам.

Поэтому соседство «тревожника» с «вайбкодингом» Касамара называет двумя сторонами одного процесса: человек ощущает перегрузку и одновременно ищет инструменты, позволяющие быстрее справляться с задачами.

Это две стороны одной медали: тотальная тревога и поиск быстрых инструментов, чтобы с этой перегрузкой справиться Валерия Касамара социолог, эксперт в области молодежной политики

Эту тенденцию подтверждает и сам шорт-лист «Грамоты.ру»: пять из десяти слов-финалистов связаны с технологиями и искусственным интеллектом. В него вошли «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Всего же в финале десять слов, победителя среди которых в начале декабря выберут более 400 лингвистов.

Ещё одним маркером времени Касамара считает слово «нишевый» и распространение сленговых обозначений человеческих типажей. По её мнению, за этим стоит стремление современных подростков найти небольшое и понятное сообщество, с которым можно себя идентифицировать.

Поколение Альфа, объясняет эксперт, растёт в крайне фрагментированной цифровой среде: вместо единых кумиров и общих культурных ориентиров у молодых людей множество небольших сообществ по интересам. Поэтому слова-ярлыки помогают быстрее обозначить собственную идентичность — «я из этой ниши», «я такой-то».

«Шорт-лист «Слова года» отражает, как язык фиксирует нашу попытку не сломаться в эпоху ускорения: мы тревожимся, ищем быстрые решения с помощью ИИ и при этом прячемся в свои маленькие, понятные «ниши», чтобы там было не так страшно», — резюмировала собеседница Life.ru.