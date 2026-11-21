Подпись «67» в паспорте сама по себе не станет основанием для признания документа недействительным. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС.

В министерстве пояснили, что основания для признания паспорта недействительным перечислены в пункте 8 статьи 9 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Этот перечень не включает случай, когда человек поставил в паспорте ненадлежащую подпись.

При этом МВД не стало гарантировать, что паспорт с такой подписью примут при любых юридически значимых действиях. По вопросам его использования, например при открытии банковского счёта или заключении договора, ведомство рекомендовало обращаться в соответствующую организацию.

Также есть смысл не забывать определение подписи из ГОСТа 34938-2023: она обычно отражает фамилию и (или) имя человека, иногда отчество, и может состоять из букв, условных знаков или безбуквенных штрихов. Стандарт относится к судебно-почерковедческой экспертизе.

Ранее сообщалось, что российский школьник получил свой первый паспорт и вместо обычной подписи написал в документе число «67». Это отсылка к популярному интернет-мему six-seven, который получил широкое распространение среди подростков в 2025 году. Выражение часто сопровождается характерным жестом руками и обычно используется без конкретного смысла — просто как шутка.