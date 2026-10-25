«Могучие русские везде»: Фон дер Ляйен поставили на смех из-за миграционного кризиса в ЕС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с сарказмом отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы причастности Москвы и Минска к миграционному кризису в Европе. Дипломат высмеял стремление европейских властей видеть российский след в проблемах Евросоюза, о чём написал в соцсети X.

«Русские здесь, русские там, могучие русские везде. И для нее [Урсулы фон дер Ляйен] нет никаких сомнений, что миграционный хаос в Европе был вызван Россией», — отметил Ульянов.

Поводом для комментария дипломата стало выступление председателя ЕК в Европарламенте. Фон дер Ляйен обвинила Россию и Белоруссию в использовании миграционных потоков в качестве инструмента давления на европейские государства.

По утверждению главы ЕК, государственные и негосударственные структуры намеренно провоцируют массовые перемещения людей, чтобы перегрузить органы власти, посеять страх и вызвать разногласия внутри Евросоюза. В своём выступлении она также упомянула миграционную ситуацию в испанском городе Сеута.

Ранее Life.ru сообщал, что пять стран Евросоюза готовят новую схему депортации мигрантов через специальный центр в Руанде. Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды обсуждают возможность отправлять в африканскую страну иностранцев, которым отказали в предоставлении убежища. Запустить механизм планируют в начале 2027 года, однако правозащитники опасаются нарушений прав мигрантов.