Трамп пригрозил оставить Европу без поддержки США из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп допустил прекращение американской поддержки европейских стран, если их власти не восстановят контроль над границами и не решат миграционные проблемы. Соответствующее предупреждение глава Белого дома сделал во время выступления перед сторонниками в штате Канзас.

«Мы поддерживаем Европу, несмотря на её недостатки и слабости, и, надеюсь, это (беспорядки и проблемы с мигрантами. — Прим. Life.ru) будет временным явлением», — заявил американский президент.

По словам Трампа, ситуация в европейских государствах вызывает у него опасения. Он напомнил, что предупреждал о последствиях миграционной политики ещё десять лет назад. При этом республиканец подчеркнул, что Вашингтону удалось закрыть собственную границу и теперь он ожидает аналогичных мер от европейских партнёров.

Американский лидер также заявил, что США могут отказаться от дальнейшей поддержки Европы, если её руководство не изменит нынешний курс. Он назвал происходящее серьёзной проблемой и подчеркнул, что не допустит подобного развития событий в Соединённых Штатах.

Ранее Трамп потребовал от властей Франции закрыть границы на фоне массовых протестов и беспорядков. Американский президент обвинил миграционную политику Парижа в ухудшении обстановки в стране. Он призвал французское руководство восстановить контроль над ситуацией и ограничить приток иностранцев. Масштабные демонстрации прошли 17 октября в нескольких городах Франции. Участники выступали против роста стоимости жизни, подорожания товаров и проблем в системе образования. К акциям присоединились школьники, студенты, профсоюзные активисты и сторонники движения «жёлтых жилетов». В ряде городов протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и повреждением административных зданий.