Трамп заявил, что Париж в скором времени станет мусульманским городом

Президент США Дональд Трамп предрёк превращение Парижа в мусульманский город. Такое мнение американский лидер высказал на фоне массовых протестов и беспорядков во Франции. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Париж скоро будет мусульманским городом», — сказал глава Белого дома, комментируя происходящее во французской столице.

Ранее Трамп неоднократно критиковал миграционную политику французских властей. Американский президент связывал беспорядки в стране с притоком иностранцев и призывал Париж ужесточить пограничный контроль. По его мнению, ситуация с миграцией во Франции вышла из-под контроля.

В последние дни французские города охватили массовые демонстрации против роста стоимости жизни и проблем в системе образования. Часть выступлений сопровождалась столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и повреждением имущества. При этом причины протестов не ограничиваются миграционными вопросами.

Ранее Трамп призвал руководство Франции немедленно закрыть границы из-за мигрантов. Американский лидер обвинил миграционную политику Парижа в ухудшении ситуации в стране. Он заявил, что власти должны срочно восстановить контроль над границами, пока положение не усугубилось. Поводом для его обращения стали масштабные выступления 17 октября, которые прошли в нескольких французских городах. Демонстранты требовали мер против роста цен, повышения уровня жизни и решения проблем в образовании. Среди участников акций были студенты, школьники, представители профсоюзов и сторонники движения «жёлтых жилетов». В ряде городов протесты сопровождались погромами, столкновениями с правоохранителями и массовыми задержаниями. По приведённым ранее данным французских властей, полиция задержала не менее 2400 человек.