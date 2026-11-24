Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против ограничений на участие спортсменов в международных соревнованиях из-за их гражданства. В организации считают, что доступ к турнирам не должен зависеть от паспорта атлета или действий властей его страны.

Эту позицию представитель МОК изложил в комментарии Reuters на фоне разногласий между европейскими государствами и спортивными организациями по вопросу возвращения российских спортсменов на международную арену.

Президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос также обратил внимание на вмешательство правительств в спортивную сферу. По его словам, власти некоторых европейских стран «порой забывают об автономии спорта». Он выразил опасение, что разногласия могут осложнить проведение отборочных соревнований к Олимпиаде 2028 года.

При этом МОК уточнил, что за пределами Олимпийских игр решения об участии российских атлетов в турнирах принимают международные спортивные федерации. Вопросы выдачи въездных виз также остаются в компетенции национальных правительств.