Моль грызёт упаковки, жуки делают крупу пылью: Как спасти кухню от вредителей зимой
Биолог Сафонов: Личинки пищевой моли заводятся в специях, муке и какао
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Зимой домашние запасы еды могут стать добычей пищевой моли, жуков-точильщиков, долгоносиков и муравьёв. Какие насекомые способны испортить продукты в отапливаемой квартире и как защитить от них кухню, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
Из-за комфортной температуры в помещениях вредители продолжают активно размножаться даже в холодное время года. Личинки пищевой моли обнаруживаются в упаковках с мукой, какао, специями, сухофруктами и готовыми завтраками. Чтобы добраться до содержимого, они способны прогрызать даже картонные коробки и тонкий пластик.
«Они зимой не впадают в спячку и селятся там, где тепло и есть пища», — отметил специалист.
Чтобы не допустить появления насекомых, необходимо регулярно убирать кухню, пылесосить труднодоступные участки и не оставлять крошки. После уборки мусор из пылесборника следует сразу выбрасывать, а шкафы можно обрабатывать раствором столового уксуса.
Особое внимание стоит уделить хранению запасов. Заражённые продукты нужно выбросить, а новые сразу после покупки пересыпать в герметичные стеклянные или пластиковые ёмкости. Крышки должны плотно прилегать и иметь уплотнители. В качестве дополнительной профилактики подойдут лавровый лист, гвоздика, чеснок и сухая полынь.
Если в доме завелись муравьи, биолог рекомендует специальные инсектицидные гели. Рабочие особи переносят отравленную приманку в гнездо, благодаря чему средство воздействует на всю колонию, пишет «Москва 24».
Домашние вредители могут доставлять неприятности не только на кухне. Life.ru недавно рассказал, почему тараканы в съёмной квартире могут стать основанием для расторжения договора аренды и возврата залога.