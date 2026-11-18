Зимой домашние запасы еды могут стать добычей пищевой моли, жуков-точильщиков, долгоносиков и муравьёв. Какие насекомые способны испортить продукты в отапливаемой квартире и как защитить от них кухню, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Из-за комфортной температуры в помещениях вредители продолжают активно размножаться даже в холодное время года. Личинки пищевой моли обнаруживаются в упаковках с мукой, какао, специями, сухофруктами и готовыми завтраками. Чтобы добраться до содержимого, они способны прогрызать даже картонные коробки и тонкий пластик.

«Они зимой не впадают в спячку и селятся там, где тепло и есть пища», — отметил специалист.

Чтобы не допустить появления насекомых, необходимо регулярно убирать кухню, пылесосить труднодоступные участки и не оставлять крошки. После уборки мусор из пылесборника следует сразу выбрасывать, а шкафы можно обрабатывать раствором столового уксуса.

Особое внимание стоит уделить хранению запасов. Заражённые продукты нужно выбросить, а новые сразу после покупки пересыпать в герметичные стеклянные или пластиковые ёмкости. Крышки должны плотно прилегать и иметь уплотнители. В качестве дополнительной профилактики подойдут лавровый лист, гвоздика, чеснок и сухая полынь.

Если в доме завелись муравьи, биолог рекомендует специальные инсектицидные гели. Рабочие особи переносят отравленную приманку в гнездо, благодаря чему средство воздействует на всю колонию, пишет «Москва 24».