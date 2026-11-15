Тараканов, нарушения санитарных норм и более 40 килограммов продуктов без маркировки обнаружили в московском суши-ресторане Why not sushi. После обследования заведение приостановило работу на 90 суток.

Поводом для проверки стали несколько случаев инфекционных заболеваний, которые связывали с употреблением продукции ресторана. Во время проверки в ресторане обнаружили тараканов, а также многочисленные нарушения санитарных требований. На продуктах и готовых заготовках отсутствовала маркировка, для обработки сырого мяса и готовой еды использовали один и тот же инвентарь. Кроме того, продукты и посуду мыли в одной раковине.

Претензии возникли и к персоналу: у некоторых сотрудников не оказалось медицинских книжек и необходимых отметок о прохождении медосмотра. По итогам проверки из ресторана изъяли 40,5 килограмма продуктов, а деятельность заведения приостановили на 90 суток, сообщает Baza.

Это уже не первый случай, когда Why not sushi оказывается в центре санитарного скандала. В феврале 2025 года ресторан также закрывали на 90 дней после жалобы на некачественные роллы. Тогда проверка выявила ряд серьёзных нарушений.