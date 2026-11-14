Жительница подмосковных Химок пожаловалась на кусок пластика, который, по её словам, оказался внутри замороженных блинчиков «С пылу с жару» с вишней. После обращения к производителю девушке предложили направить письменную претензию по электронной почте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Жительница Химок обнаружила пластик в блинчиках с вишней «С пылу с жару» . Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам покупательницы, 7 ноября она заказала блинчики через доставку «Дикси» из магазина на Юбилейном проспекте, 60. Уже дома, после приготовления блюда, девушка заметила в начинке посторонний предмет, который приняла за фрагмент пластика.

Покупательница связалась с производителем продукции — рязанской компанией ООО «Лина». Там ей предложили оформить официальное обращение и направить его на электронную почту. Девушка уже отправила претензию и теперь ожидает ответа.

Ранее Life.ru сообщал, что участница шоу «Пацанки» Амина Усманилаева пожаловалась на пластик в печёночной котлете из «Ленты». Девушка приобрела готовое блюдо за 512 рублей и заметила посторонний предмет во время еды. Ситуация вызвала особое беспокойство, поскольку незадолго до этого она перенесла операцию на желудке. По словам Усманилаевой, после жалобы магазин предложил ей скидку 10% на следующую покупку, однако такой ответ её не устроил.

Кроме того, Life.ru рассказывал о похожей находке в пирожном «Картошка» из «ВкусВилла». Жительница Тольятти обнаружила внутри десерта фрагмент, напоминающий пластик или ноготь. По словам покупательницы, ранее она уже сталкивалась с подобным случаем в продукции той же сети. После второй находки девушка решила вернуть пирожное и отказаться от дальнейших покупок в магазине.