Рвота и диарея прилагаются: Опасные бактерии нашли в курином филе «Петелинка»
SHOT ПРОВЕРКА: В филе «Петелинка» из Екатеринбурга нашли сальмонеллу и листерии
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Сальмонеллу и листерии обнаружили в образце охлаждённого малого филе цыплёнка-бройлера «Петелинка», сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По данным канала, пробу отобрали в гипермаркете «Лента» в Екатеринбурге по адресу Дублёр Сибирского тракта, 19/1.
Образец исследовали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Производителем филе канал называет «Уральскую мясную компанию» из Челябинской области, которая входит в группу «Черкизово».
Сальмонеллёз может сопровождаться диареей, рвотой и повышенной температурой. Из-за потери жидкости возможно обезвоживание. Листериоз особенно опасен для беременных, людей старше 65 лет и пациентов с ослабленным иммунитетом.
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