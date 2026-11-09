Сальмонеллу и листерии обнаружили в образце охлаждённого малого филе цыплёнка-бройлера «Петелинка», сообщает SHOT ПРОВЕРКА. По данным канала, пробу отобрали в гипермаркете «Лента» в Екатеринбурге по адресу Дублёр Сибирского тракта, 19/1.

Образец исследовали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области. Производителем филе канал называет «Уральскую мясную компанию» из Челябинской области, которая входит в группу «Черкизово».

Сальмонеллёз может сопровождаться диареей, рвотой и повышенной температурой. Из-за потери жидкости возможно обезвоживание. Листериоз особенно опасен для беременных, людей старше 65 лет и пациентов с ослабленным иммунитетом.