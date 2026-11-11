Участница шоу «Пацанки», «Большие девочки» и «Выживалити» Амина Усманилаева едва не проглотила кусок пластиковой упаковки, который, по её словам, оказался внутри печёночной котлеты из магазина «Лента». Как рассказала девушка проекту SHOT ПРОВЕРКА, после жалобы торговая сеть предложила ей скидку 10% на следующую покупку.

Амине Усманилаевой попался пластик в печёночных котлетах из «Ленты». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Котлеты стоимостью 512 рублей Амина приобрела в супермаркете «Лента» в торговом центре «МаксСити» на шоссе Энтузиастов, 80. Посторонний предмет она заметила, когда начала есть готовое блюдо.

Ситуацию осложняет то, что девушка недавно перенесла операцию на желудке. Сейчас она восстанавливается после хирургического вмешательства и постепенно возвращает в рацион привычные продукты. Пока ей рекомендована мягкая, легко усваиваемая пища. По словам Амины, случайно проглоченный пластик мог бы вызвать осложнения и поставить вопрос о повторной операции.

После неприятной находки участница телешоу обратилась с жалобой в магазин. По её утверждению, представители «Ленты» извинились и предложили скидку 10% на следующую покупку стоимостью от тысячи рублей.

Однако такой ответ девушку не устроил. Она также попросила компанию помочь с возможными расходами на лечение, если из-за инцидента возникнут проблемы со здоровьем, но ответа на эту просьбу, по её словам, не получила.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Тольятти обнаружила посторонний предмет, похожий на кусочек пластика, в пирожном «Картошка» из «ВкусВилла». По словам покупательницы, подобная находка в продукции сети попалась ей уже во второй раз. После этого девушка решила вернуть десерт и отказаться от дальнейших покупок в магазине.