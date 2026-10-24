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Регион
Опубликовано 24 октября, 13:19

В Тольятти покупательница пожаловалась на пластик в пирожном из «ВкусВилла»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Тольятти Анна сообщила о постороннем предмете внутри пирожного «Картошка» из «ВкусВилла». По её словам, это уже вторая подобная находка в сладостях сети. О жалобе покупательницы рассказала журналистам проекта SHOT ПРОВЕРКА.

Десерт девушка приобрела в магазине на Революционной улице, 52а, в торговом центре «Русь на Волге». Обнаруженный фрагмент, как утверждает Анна, похож на кусочек пластика или ногтя. Что именно попало в пирожное, пока не установлено.

Первый случай, по словам покупательницы, произошёл в Москве: в печенье «Капсы» из магазина на 1-м Грайвороновском проезде она обнаружила предмет, который сочла пластиком. Тогда девушка не стала разбираться в случившемся. После находки в «Картошке» Анна решила вернуть десерт и отказаться от покупок в сети.

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Татьяна Миссуми
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