Обнаруженные в съёмной квартире тараканы могут стать основанием для досрочного расторжения договора и возврата залога. Однако, если собственник отказывается отдавать деньги, жильцу придётся доказать, что проблема возникла не по его вине. Как правильно действовать в такой ситуации, Life.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Собственник по закону должен сдавать помещение, в котором можно нормально жить и которое отвечает санитарным правилам», — пояснил специалист.

По словам Бондаря, ответственность за недостатки жилья может лежать на владельце, даже если он сам не подозревал о наличии вредителей. Например, если тараканы обнаружились в кухонном шкафу сразу после заселения, это может свидетельствовать о том, что проблема существовала ещё до передачи квартиры. В таком случае жилец вправе потребовать устранить недостатки, а вопрос компенсации самостоятельной дезинсекции следует согласовать с хозяином.

Особое внимание эксперт советует уделить доказательствам. Если собственник игнорирует жалобы и отказывается возвращать обеспечительный платёж, необходимо снять на видео насекомых и общее состояние квартиры. Это поможет подтвердить наличие проблемы и показать, что помещение содержалось в порядке.

Следующий шаг — письменное уведомление о расторжении договора и подготовка акта возврата жилья. Документы Бондарь рекомендует отправить владельцу ценным письмом с описью вложения, указав дату и время передачи ключей. При этом возможность досрочного прекращения найма без соблюдения обычного срока предупреждения зависит от обстоятельств и условий договора.

Если деньги после выезда не вернули, следует направить собственнику досудебную претензию. В ней можно потребовать перечислить залог в течение десяти дней и предупредить о возможном обращении в суд. Помимо основной суммы, при наличии оснований можно взыскать проценты за неправомерное удержание денег и судебные расходы.

Эксперт напомнил, что обеспечительный платёж предназначен для покрытия предусмотренных договором обязательств, а не для произвольного наказания жильца. Если квартира возвращена без повреждений, задолженностей нет и оснований для удержания суммы не осталось, собственник должен вернуть деньги. При споре вопрос может решаться в суде: имущественные требования до 50 тысяч рублей, как правило, рассматривает мировой судья, более крупные — районный.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, которого тараканы вынудили съехать из квартиры у Патриарших прудов за 100 тысяч рублей в месяц. Мужчина пытался избавиться от насекомых с помощью ловушек и профессиональной обработки, однако вредители возвращались. В конце сентября он предупредил хозяйку о выезде и направил письменное уведомление, но женщина отказалась возвращать залог и перестала выходить на связь. Теперь бывший жилец намерен добиваться выплаты через суд.