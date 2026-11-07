Московский звукорежиссёр хочет вернуть 99 тысяч рублей залога за квартиру у Патриарших прудов. Он съехал из однушки, которую снимал за 100 тысяч рублей в месяц, после того как даже обработка от тараканов не решила проблему, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Москвич съехал из квартиры у Патриарших прудов из-за тараканов. Видео © Telegram/ Baza

Насекомых жилец заметил после заселения. Их размер в публикации сравнили с мышью. Сначала мужчина расставил ловушки, затем вызвал дезинсекторов. Владельцы компенсировали расходы на обработку, но тараканы появились снова.

В конце сентября съёмщик предупредил хозяйку о выезде в переписке и отправил ей по почте уведомление о расторжении договора. По его словам, она не пришла принимать квартиру, отказалась вернуть залог, а затем перестала отвечать.

Мужчина нанял юриста и намерен обратиться в суд. Его представитель считает, что с владелицы можно взыскать и сам залог, и проценты за его удержание.