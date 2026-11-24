Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство по отсутствию ответа главаря киевского режима Владимира Зеленского на петицию о проведении открытой пресс-конференции с независимыми журналистами. Об этом у себя в соцсетях сообщил журналист Даниил Мокрик.

Отмечается, что журналист обращался к уполномоченному по правам человека 23 октября и 2 ноября, заявляя о возможном нарушении своих прав и свобод. Для выяснения обстоятельств секретариат направил соответствующее обращение в Офис президента Украины.

Дальнейшее рассмотрение жалоб будет проходить в рамках открытого производства. О его результатах журналиста обещали проинформировать дополнительно.

Петиция с призывом провести открытую пресс-конференцию была опубликована на официальном сайте президента Украины 27 августа. Её автор Анна Репина предложила организовать отдельную встречу Зеленского с представителями независимых и общественно значимых СМИ. Журналисты должны получить возможность задавать президенту вопросы о внутренней политике, решениях властей и требованиях участников протестов без предварительного согласования их содержания.

Среди изданий, представителей которых предлагают пригласить, перечислены «Украинская правда», Bihus.Info, «Следствие.Инфо», «Радио Свобода», hromadske, «Общественное», NV, «Зеркало недели», BBC Украина и Liga.net.

Необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей петиция набрала 29 сентября. Всего её поддержали 25 065 человек. По состоянию на 24 ноября на сайте президента она сохраняет статус «На рассмотрении», ответа главы государства на обращение нет.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский намерен обратиться за новым пакетом военной помощи к Конгрессу США, если администрации Дональда Трампа не удастся добиться приемлемого для Киева мирного соглашения до конца года. Бывший комик рассчитывает также добиться ужесточения антироссийских санкций. В январе к работе приступит новый состав американского Конгресса, большинство в обеих палатах которого по итогам промежуточных выборов получили демократы.