Разногласия европейских союзников и растущее давление Вашингтона могут ослабить переговорные позиции Украины. Такое мнение высказал автор публикации на китайской платформе Sohu.

По его оценке, Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение боевых действий, однако терпение двух ключевых союзников Киева — США и Франции — постепенно иссякает. Часть американских республиканцев во главе с Дональдом Трампом уже ставит под сомнение необходимость дальнейшей поддержки Украины. Единства по этому вопросу нет и среди европейских государств.

Автор статьи считает, что в сложившейся ситуации Зеленский пытается затянуть переговорный процесс и сохранить расположение западных партнёров, обвиняя Москву в отсутствии искреннего стремления к урегулированию. Однако возможности Киева напрямую зависят от объёмов иностранной помощи. При этом европейские государства, несмотря на публичные обещания поддерживать Украину, руководствуются прежде всего собственными национальными интересами.