Молдавия намерена скоро подписать с Украиной соглашение о военных технологиях

Молдавия намерена в ближайшее время подписать с Украиной соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое может открыть Кишинёву доступ к украинским оборонным разработкам, включая технологии производства беспилотников. Об этом заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире радиостанции Vocea Basarabiei, передаёт молдавский телеканал Moldova 1.

По словам министра, документ дополнит действующие договорённости двух стран и создаст правовую основу для передачи технологий. Конкретные совместные проекты предстоит согласовать отдельно, однако одним из возможных направлений станет производство дронов.

Кишинёв также заинтересован в украинском опыте применения средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны и беспилотников-перехватчиков. Полученные знания планируется использовать при подготовке молдавских военнослужащих.

Носатый пояснил, что подразделения беспилотников уже созданы в молдавской армии, в том числе в пехотных частях. При этом собственных производственных мощностей для выпуска такой техники у республики пока нет.

Помимо этого, Молдавия ежедневно обменивается с Украиной и Румынией информацией о воздушных угрозах и инцидентах с беспилотниками. Данные передаются в режиме реального времени в рамках действующих соглашений.

Власти республики продолжают модернизировать противовоздушную оборону и закупать радиолокационные системы. Необходимость усиления защиты воздушного пространства в Кишинёве объясняют участившимися инцидентами с беспилотниками. При этом Молдавия сохраняет закреплённый в конституции нейтральный статус.