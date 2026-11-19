Молдавия окончательно отказалась от соглашения СНГ о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения. Соответствующий законопроект поддержали 60 депутатов парламента республики, сообщается на сайте законодательного органа. Итоги голосования объявил спикер Игорь Гросу.

Речь идёт о документе, подписанном 14 февраля 1992 года в Минске. Соглашение предусматривало механизм возвращения культурных ценностей странам их происхождения, однако, по оценке молдавских властей, практически не применялось. Межправительственную комиссию, которая должна была разработать порядок возврата, так и не создали.

Инициатором денонсации выступило Министерство культуры Молдавии. Глава ведомства Дан Суручану ранее объяснял, что документ больше не отвечает потребностям и приоритетам страны в сфере сохранения культурного наследия. По его словам, республика уже сформировала собственную законодательную базу, ориентированную на европейские стандарты.

В частности, в 2023 году в стране утвердили правила перемещения движимых культурных ценностей, а в 2025-м создали национальную систему их защиты, возвращения и реституции. Правительство одобрило отказ от соглашения 21 октября, а 29 октября парламент поддержал инициативу в первом чтении.

Ранее Life.ru сообщал, что Молдавия направила в Минск официальное уведомление о выходе из СНГ и должна окончательно покинуть Содружество в апреле 2027 года. Ещё 2 апреля парламент республики одобрил денонсацию соглашения о создании организации, её Устава и соответствующего протокола. Кишинёв объяснял разрыв с объединением курсом на европейскую интеграцию, при этом часть экономических и социальных соглашений продолжает действовать.