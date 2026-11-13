Власти Молдавии могут ввести временное внешнее управление в компании «Молдовагаз», крупнейшим акционером которой является российский «Газпром». Такой сценарий рассматривается на случай, если акционеры предприятия воспрепятствуют реорганизации его дочерних структур. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету в эфире телеканала TV8.

«Если один из акционеров будет против этой реорганизации и против соблюдения правовых рамок Республики Молдова, то правительство может рассмотреть в том числе введение внешнего управления в „Молдовагаз“ на определённый период, чтобы обеспечить применение этих мер. Рассматриваются разные варианты», — пояснил министр.

Речь идёт о 12 региональных газораспределительных предприятиях, входящих в структуру «Молдовагаза». Власти намерены объединить их, чтобы сократить административные расходы и устранить дублирование функций.

По словам Жунгиету, реорганизация позволит уменьшить затраты на распределение природного газа. Министр привёл оценку возможного снижения распределительного тарифа на 1,2 лея, однако не уточнил, насколько в итоге уменьшится стоимость газа для населения.

Ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал о договорённостях между «Газпромом» и молдавским Минэнерго относительно объединения дочерних предприятий. В компании уже подготовили предварительный план преобразований, однако окончательное решение должны принять акционеры.

«Газпрому» принадлежит 50% акций «Молдовагаза», ещё 35,3% находятся у правительства Молдавии, а 13,44% связаны с Приднестровьем. Таким образом, российская компания остаётся крупнейшим акционером газового предприятия.

Отношения Кишинёва с «Молдовагазом» и «Газпромом» в последние годы осложнились. В 2023 году газотранспортные сети передали под управление компании «Вестмолдтрансгаз», а позднее «Молдовагаз» лишился лицензии на поставку газа потребителям на правом берегу Днестра.