Молдавия замяла поимку украинца с дроном и взрывчаткой

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил о задержании на границе гражданина Украины, у которого обнаружили беспилотник со взрывчатым веществом. По словам лидера Партии социалистов, информацию об инциденте власти страны не раскрывают.

Он пояснил, что сведения о задержании поступили от источников в молдавских спецслужбах. Хотя с момента поимки преступника прошло уже несколько дней, о ЧП сведения обнародованы не были.

«По информации наших источников в молдавских спецслужбах, несколько дней назад на границе был остановлен гражданин Украины, в автомобиле которого был обнаружен дрон с взрывчаткой. Он был выдворен из страны», — сообщил Додон в своём Telegram-канале.

Политик заявил, что депутаты от оппозиции намерены запросить у властей официальные разъяснения и выяснить обстоятельства произошедшего. Также Додон связал ситуацию с недавним сообщением премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре о якобы опасном сближении беспилотника с самолётом Владимира Зеленского во время вылета из Молдавии. В эту историю поверили не все. А пресс-секретарь молдавского правительства Думитру Чорич опроверг инцидент, отметив, что «никакой прямой угрозы самолёту Зеленского не было», а его бор вылетел с задержкой из Кишинева из-за воздушной тревоги.