Молдавия может лишиться контроля над своими плодородными землями после присоединения к Евросоюзу. С таким предупреждением выступил бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. В Telegram он выразил опасение, что национальные чернозёмы окажутся в собственности зарубежных корпораций, а местные аграрии станут наёмными работниками.

Основанием для критики стали возможные изменения правил покупки сельскохозяйственных участков. По словам политика, необходимость открыть рынок для иностранцев подтвердил министр сельского хозяйства. При этом Кишинёв уже обсуждает с Брюсселем отсрочку отмены действующих ограничений.

«То есть передачу земель откладывают, но в конечном итоге всё равно собираются их уступить. Это приведет к потере национальных черноземов», — написал Додон.

Экс-президент напомнил, что правящая Партия действия и солидарности прежде отрицала намерение разрешить зарубежным инвесторам приобретать молдавские сельхозугодья. Теперь же он видит в переговорах о моратории свидетельство подготовки к будущей либерализации земельного рынка.

Однако возможная продажа чернозёмов — лишь одна из претензий Додона к ускоренному сближению с ЕС. Политик утверждает, что иностранный капитал уже контролирует свыше 85% коммерческого банковского сектора страны. Среди других рисков он перечислил увеличение государственного долга, массовый отъезд молодёжи на заработки в Европу и угрозу конституционному нейтралитету и суверенитету Молдавии.

Вместо односторонней ориентации на Запад лидер социалистов предлагает выстраивать отношения с разными международными партнёрами. По его мнению, республика должна вести равноправный диалог и с европейскими государствами, и с Востоком, руководствуясь исключительно собственными интересами.

Вопрос евроинтеграции разделил молдавское общество на референдуме 20 октября 2024 года. Поправки к Конституции, закрепляющие курс на вступление в ЕС, поддержали 50,35% проголосовавших, против выступили 49,65%. Существенную роль в результате сыграли голоса диаспоры. При организации голосования за рубежом в странах Евросоюза открыли более 200 участков, тогда как в России их было два.

Статус кандидата на вступление в Евросоюз Молдавия, как и Украина, получила в июне 2022 года. Решение принималось на фоне конфликта Москвы и Киева. Впоследствии Кишинёв приступил к переговорам о членстве в объединении.

Ранее Life.ru сообщал, что Молдавии после вступления в Евросоюз придётся отказаться от производства вина из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». По словам министра сельского хозяйства Евгения Осмокеску, новые правила затронут около пяти тысяч гектаров виноградников. Изменения связаны с необходимостью привести молдавское виноделие в соответствие с требованиями ЕС.