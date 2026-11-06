Введение визового режима с Россией может окончательно подорвать экономику Молдавии. Такое предупреждение сделал бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, раскритиковав намерение Кишинёва ужесточить правила въезда для россиян ради сближения с Евросоюзом.

«Эта мера ударит не по россиянам, а принесёт новые проблемы для наших граждан», — заявил Додон в беседе с ТАСС, назвав такое решение последним гвоздём в крышку гроба молдавской экономики.

По его мнению, ограничения лишены здравого смысла и навредят прежде всего самим жителям республики. Додон напомнил о сотнях тысяч молдаван, проживающих в России, которые регулярно навещают родственников на родине и отправляют им деньги. Визовые барьеры, консульские сборы и дополнительные бюрократические процедуры, как считает бывший президент, осложнят эти связи. Кроме того, новые правила могут затронуть торговлю и процесс приднестровского урегулирования.

Вопрос об отказе от безвизового режима возник на фоне подготовки республики к вступлению в Евросоюз. Накануне премьер-министр Молдавии Василе Тофан допустил введение виз для граждан России и Белоруссии, объяснив возможное решение необходимостью привести национальное законодательство в соответствие с правилами ЕС. При этом конкретных сроков глава правительства не назвал. Сейчас россияне могут находиться на территории республики без визы до 90 дней в течение полугода.