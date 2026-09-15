Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:18

«Молил Бога об ошибке»: Муж жертвы атаки БПЛА в Нижнекамске рассказал о последних часах жены

RT: Погибшая в Нижнекамске от БПЛА девушка гостила у подруги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тимур, супруг 28-летней Динары, погибшей в результате атаки беспилотника в Нижнекамске, в беседе с RT поделился тяжёлыми подробностями трагедии. Девушка приехала в город из соседней Елабуги, чтобы навестить подруг, и стала жертвой удара БПЛА, когда компания возвращалась домой из ночного клуба. Сам Тимур планировал поехать вместе с женой, но был вынужден остаться дома из-за необходимости выходить на работу на следующий день.

О случившемся мужчина узнал утром 13 сентября от супруга одной из подруг Динары. По его словам, он до последнего цеплялся за надежду: увидев в сообщении слово «реанимация», он верил, что жена жива и борется за жизнь в больнице. Однако вскоре ему сообщили о необходимости ехать в морг.

«Я будто сообщение читал как-то вскользь... надеялся, что она жива. Но потом мне сказали, что надо ехать в морг, и всё рухнуло. Я был на работе, спешно выехал в Нижнекамск, всю дорогу моля Бога, чтобы это было ошибкой», — вспоминает Тимур.

Дроны ВСУ атаковали велосипедиста и машину с супругами в Брянской области
Дроны ВСУ атаковали велосипедиста и машину с супругами в Брянской области

13 сентября после утренней атаки беспилотников на Нижнекамск количество пострадавших достигло 14 человек. Троим раненым потребовалась госпитализация, сейчас они находятся в медицинских учреждениях. Ещё 11 человек после осмотра получают необходимую помощь без помещения в стационар. К сожалению, есть две жертвы — девушки. Во время удара они ехали в автомобиле.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar