«Молил Бога об ошибке»: Муж жертвы атаки БПЛА в Нижнекамске рассказал о последних часах жены

Тимур, супруг 28-летней Динары, погибшей в результате атаки беспилотника в Нижнекамске, в беседе с RT поделился тяжёлыми подробностями трагедии. Девушка приехала в город из соседней Елабуги, чтобы навестить подруг, и стала жертвой удара БПЛА, когда компания возвращалась домой из ночного клуба. Сам Тимур планировал поехать вместе с женой, но был вынужден остаться дома из-за необходимости выходить на работу на следующий день.

О случившемся мужчина узнал утром 13 сентября от супруга одной из подруг Динары. По его словам, он до последнего цеплялся за надежду: увидев в сообщении слово «реанимация», он верил, что жена жива и борется за жизнь в больнице. Однако вскоре ему сообщили о необходимости ехать в морг.

«Я будто сообщение читал как-то вскользь... надеялся, что она жива. Но потом мне сказали, что надо ехать в морг, и всё рухнуло. Я был на работе, спешно выехал в Нижнекамск, всю дорогу моля Бога, чтобы это было ошибкой», — вспоминает Тимур.