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Опубликовано 19 сентября, 15:14

Молния дотла сожгла жилой дом в Бурятии

МЧС Бурятии: В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом на площади 142 квадратных метра

В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом на площади 142 квадратных метра. Обложка © МЧС Республики Бурятия

В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом на площади 142 квадратных метра. Обложка © МЧС Республики Бурятия

В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом в микрорайоне Забайкальский. Об этом сообщили в МЧС по Бурятии.

В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом на площади 142 квадратных метра. Видео © МЧС Республики Бурятия

На место прибыли сотрудники ведомства. Здание сгорело дотла, возгорание ликвидировали на площади 142 квадратных метра. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара — грозовые разряды.

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Ранее в Челябинске двухлетняя девочка разбудила семью во время ночного пожара в квартире и спасла родных. Взрослые успели вывести детей, но малышку и мальчика 2016 года рождения госпитализировали с отравлением продуктами горения — их состояние удовлетворительное, погибших нет. Причиной пожара назвали аварийный режим сетевого фильтра, к которому были подключены тостер, чайник и микроволновка.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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