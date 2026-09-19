Молния дотла сожгла жилой дом в Бурятии

В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом в микрорайоне Забайкальский. Об этом сообщили в МЧС по Бурятии.

В Улан-Удэ из-за грозы сгорел дом на площади 142 квадратных метра. Видео © МЧС Республики Бурятия

На место прибыли сотрудники ведомства. Здание сгорело дотла, возгорание ликвидировали на площади 142 квадратных метра. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара — грозовые разряды.

Ранее в Челябинске двухлетняя девочка разбудила семью во время ночного пожара в квартире и спасла родных. Взрослые успели вывести детей, но малышку и мальчика 2016 года рождения госпитализировали с отравлением продуктами горения — их состояние удовлетворительное, погибших нет. Причиной пожара назвали аварийный режим сетевого фильтра, к которому были подключены тостер, чайник и микроволновка.