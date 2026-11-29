Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании «Ямал» получил повреждения после удара молнии во время посадки в Сочи. Несмотря на происшествие, экипаж благополучно посадил лайнер. Об этом сообщает SHOT.

Самолёт выполнял рейс из Тюмени. Когда до земли оставалось около 400 метров, пилоты заметили ослепительную вспышку и услышали сильный хлопок. Однако прерывать посадку не стали, и вскоре борт приземлился в аэропорту Адлер.

После прибытия технические специалисты осмотрели лайнер и обнаружили следы удара молнии на его носовой части. По данным SHOT, электрический разряд повредил лакокрасочное покрытие самолёта, вызвав отслоение краски.

Серьёзных неисправностей, препятствующих дальнейшей эксплуатации воздушного судна, при осмотре не выявили. Специалисты выполнили временный ремонт, после чего Airbus A320 вновь допустили к полётам до проведения полноценного восстановления покрытия.

Информация о попадании молнии в самолёт «Ямала», следовавший из Тюмени в Сочи, также подтверждается в сводке авиационных происшествий за 26 ноября. В ней уточняется, что после посадки лайнер самостоятельно зарулил на стоянку.

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