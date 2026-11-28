Предпринимателю из татарстанского Арска придётся заплатить 300 тысяч рублей за пьяный дебош во время перелёта в Таиланд. Мужчина приставал к пассажирке, нападал на окружающих и в итоге оказался в пластиковых наручниках. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского районного суда Казани.

Инцидент произошёл в прошлом году, когда Ильгизар летел на Пхукет. Во время путешествия он выпил виски. Почувствовав, как «огненная вода» потекла по жилам, он начал материться, плеваться, размахивать руками и колотить ногами по спинкам кресел. Бортпроводники пересадили разбушевавшегося пассажира в хвост салона, однако это не помогло — там он принялся приставать к девушке, сидевшей рядом. В какой-то момент мужчина даже снял кроссовок и замахнулся на попутчицу.

Успокоить дебошира не удавалось, поэтому экипажу пришлось пристегнуть его ремнями и надеть пластиковые наручники. Помогал бортпроводникам один из пассажиров, однако и ему досталось: Ильгизар укусил мужчину за руку. После возвращения домой предпринимателя задержали, а в 2026 году суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей по статье о хулиганстве.

Случаи агрессивного поведения нетрезвых пассажиров на авиарейсах происходят и за рубежом. В октябре 2026 года Life.ru рассказывал о мужчине, который на рейсе Лондон — Стамбул укусил попутчика и бортпроводника. После приземления его задержала полиция, а авиакомпания внесла нарушителя в пожизненный чёрный список. Ещё один пьяный пассажир приставал к девушкам на рейсе из Дубая в Краснодар, испачкал салон самолёта и едва не потерял сознание.