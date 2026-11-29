В Нижегородской области 18 ноября умерла Валентина А., мать троих детей. Незадолго до этого они с мужем отметили годовщину свадьбы, сообщает kp.ru.

По данным издания, Валентина покончила с собой. Обстоятельства её смерти пока неизвестны. Родные простились с ней 20 ноября. Новость о трагедии вызвала волну сочувствия в соцсетях. Пользователи пытаются выразить семье слова поддержки.