Молодая мама троих детей из Заволжья покончила с собой после годовщины свадьбы
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В Нижегородской области 18 ноября умерла Валентина А., мать троих детей. Незадолго до этого они с мужем отметили годовщину свадьбы, сообщает kp.ru.
По данным издания, Валентина покончила с собой. Обстоятельства её смерти пока неизвестны. Родные простились с ней 20 ноября. Новость о трагедии вызвала волну сочувствия в соцсетях. Пользователи пытаются выразить семье слова поддержки.
Ранее психолог объяснила, как поговорить с ребёнком о смерти близкого человека. Она посоветовала говорить прямо. Если сказать, что родной человек уехал, ребёнок может долго ждать его возвращения.