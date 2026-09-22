«Будет ещё больнее»: Почему нельзя скрывать от ребёнка смерть близкого человека

Попытка скрыть от ребёнка смерть близкого при помощи лжи может усилить его переживания, предупредила старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева. По её словам, дети воспринимают такие объяснения буквально. Сравнение смерти бабушки со сном может вызвать страх засыпания, а история об уехавшем отце — заставить ждать его возвращения.

«Это надежда ложная. И однажды она рухнет. И будет ещё больнее, чем если бы ребёнок сразу узнал правду», — отметила собеседница RuNews24.ru.

Говорить о случившемся нужно честно, учитывая возраст. Дошкольникам ещё трудно осознать необратимость смерти. Дети постарше могут винить себя в произошедшем или бояться потерять родителей. Подросткам важно оставлять личное пространство, сохраняя готовность выслушать и поддержать.

Ребёнок может плакать, а вскоре вернуться к играм и смеху. Такая смена реакций не означает безразличия: детское горе приходит волнами. Эксперт призвала не стыдить за это, разрешать выражать чувства и показывать, что взрослые рядом.

Кошмары, нарушения питания, резкое ухудшение успеваемости и возвращение к поведению младшего возраста, а также высказывания о желании умереть или навредить себе требуют немедленного внимания взрослых и обращения к специалистам, заключила психолог.

Кстати, подавление чувств не помогает пережить потерю близкого. По словам психолога, попытка заглушить боль постоянной занятостью может лишь отложить переживания.