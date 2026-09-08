«Тихий — не всегда благополучный»: Психологи предупредили о скрытой тревоге у подростков

Тихое и послушное поведение мальчика-подростка не всегда говорит о психологическом благополучии: за ним могут скрываться тревога, апатия, эмоциональное истощение и потеря интереса к привычным занятиям. Об этом рассказали психологи и социологи.

Тенденцию подтверждают и американские исследования Monitoring the Future. Среди юношей 1997–2001 годов рождения высокий уровень депрессивных симптомов в 18 лет выявлялся у 13,4%, а к 21–22 годам показатель возрастал до 15,6%.

Педагог-психолог Алла Демехина считает, что снижение внешней агрессии нельзя автоматически воспринимать как улучшение состояния подростков. Внутреннее напряжение сегодня может проявляться иначе: ребёнок замыкается, меньше общается, теряет мотивацию, становится тревожным или часами проводит время в интернете.

«Тихий ребёнок — это не всегда спокойный ребёнок. Послушный — не всегда благополучный. А отсутствие агрессии ещё не означает отсутствие боли», — подчеркнула специалист.

Одним из факторов эксперты называют цифровую среду. Подросток практически постоянно остаётся в пространстве общения, оценок и сравнения себя с окружающими. По словам социолога Елены Лавровой, смартфоны сами по себе не создают тревогу, однако делают такое сравнение непрерывным и позволяют постоянно наблюдать за жизнью миллионов сверстников.

Проблема усугубляется, если мальчик уже привык подавлять агрессию, но при этом не научился рассказывать о страхе, тревоге или ощущении беспомощности. Поэтому взрослым важно обращать внимание не только на конфликты и плохое поведение, но и на резкую замкнутость, раздражительность, снижение успеваемости и потерю интереса к привычной жизни.

Детский психолог Елена Студенова в беседе с «Вечерней Москвой» также советует давать школьникам возможность снимать напряжение через движение, спорт, практические и командные занятия. По её словам, особенно важно, чтобы ребёнок видел результат собственных действий и чувствовал свою компетентность.

В начале сентября Life.ru разобрал семь родительских ошибок, из-за которых дети быстрее выматываются после возвращения в школу. Среди них нейропсихолог назвала отсутствие устойчивого режима, перегрузку кружками и заданиями, родительский перфекционизм, недосып и бесконтрольное использование гаджетов.