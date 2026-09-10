Молодая жена бросила бывшего министра Улюкаева: зарплаты научного сотрудника не хватило

Мировой суд расторг брак бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и Юлии Хряпиной. Инициатором развода стала 44-летняя супруга экс-чиновника, сообщает телеграм-канал Mash. Разрыв произошёл после того, как 70-летний бывший министр не смог снять с себя судимость.

Сами бывшие супруги эту информацию публично не подтвердили. Улюкаев отказался от комментариев, а Хряпина сказала журналистам, что не знает, о чём идёт речь. При этом она упомянула, что семья испытывает финансовые трудности.

У пары двое детей — совершеннолетний сын и несовершеннолетняя дочь. По данным канала, после развода может возникнуть вопрос о разделе недвижимости, включая квартиры в Москве и загородные дома. О подаче отдельного имущественного иска пока не сообщалось. Сейчас Улюкаев работает главным научным сотрудником Фонда экономической политики.

Напомним, ещё в 2025 году отсидевший за взяточничество экс-министр Улюкаев попросил снять с него судимость. Но позже он отозвал ходатайство. В 2017 году его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов. Бывший министр вину отрицал и называл произошедшее провокацией. В мае 2022 года Улюкаев вышел на свободу по УДО.