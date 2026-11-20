Российские автосервисы столкнулись с нехваткой молодых специалистов, а средний возраст автомехаников достиг 43 лет. Такую оценку в беседе с НСН привёл вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

По словам эксперта, особенно тревожная ситуация складывается с выпускниками колледжей. Если ещё пять лет назад из десяти студентов, приходивших на практику, в профессии оставались хотя бы двое-трое, то теперь, по его наблюдениям, никто не задерживается. Молодые люди проходят обязательную практику, но связывать дальнейшую жизнь с ремонтом автомобилей не стремятся.

«Все хотят работать в белых рубашках, быть менеджерами, получать деньги просто так. Молодёжь не привыкла работать руками, поэтому, я думаю, что лет через десять проблема ещё больше назреет», — заявил Казаченко.

Главную причину кадрового дефицита он видит в недостатках профессионального образования и слабом привлечении молодёжи в отрасль. Эксперт считает, что в Европе ситуация с подготовкой автомехаников лучше благодаря большему количеству профильных учебных заведений.

При этом российский автоспорт, по оценке Казаченко, испытывает меньше проблем с поиском механиков. Он объясняет это более привлекательными финансовыми условиями по сравнению с обычными автосервисами. В зарубежных гоночных командах, таких как Ferrari, требования к квалификации специалистов, напротив, крайне высоки.

Нехватка кадров затрагивает не только Россию. Согласно материалу Motor1, к 2030 году мировой автомобильной промышленности может недоставать около 4,3 миллиона механиков и технических специалистов.