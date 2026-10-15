Молодость теперь пахнет конюшней: В России начали продавать напитки из лошадиной плаценты

В России начали продавать японские напитки с экстрактами плаценты свиней и лошадей, которые позиционируются как средства для сохранения молодости. За набор из десяти небольших бутылочек покупателям предлагают заплатить до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

В России начали продавать напитки с плацентой животных за 15 тысяч рублей. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Особой популярностью у продавцов пользуются напитки с экстрактом лошадиной плаценты. Упаковка из десяти флаконов объёмом 50 миллилитров каждый обходится примерно в 13–15 тысяч рублей. В продаже также представлены аналоги со свиной плацентой.

Производители рекомендуют употреблять такие средства ежедневно. Покупателям обещают улучшение состояния кожи, замедление возрастных изменений и поддержание гормонального баланса. Напитки рекламируют как необычный японский способ продлить молодость без косметологических процедур.

Однако убедительных доказательств того, что подобные продукты действительно замедляют старение организма, пока нет. Большинство громких заявлений об их эффективности исходит от производителей и продавцов.

При этом экстракты плаценты действительно изучались учёными. В отдельных небольших исследованиях специалисты наблюдали улучшение некоторых показателей состояния кожи и уменьшение симптомов менопаузы. Однако такие результаты не доказывают способность добавок продлевать молодость или увеличивать продолжительность жизни.

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