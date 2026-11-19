Опытные сотрудники старшего возраста стали привлекательнее для российских работодателей, чем молодые специалисты поколения Z. Компании ценят их ответственность, квалификацию и привычку к стабильной работе. Такую тенденцию НСН описала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, у людей старшего поколения есть несколько причин продолжать трудовую деятельность даже после достижения пенсионного возраста. Для одних важен дополнительный заработок, для других — возможность общаться с коллегами и оставаться частью коллектива.

Работа также помогает сохранять привычный ритм жизни и ощущение востребованности. Бессараб считает, что для многих людей это становится дополнительной мотивацией продолжать профессиональную деятельность.

При этом спрос на опытных специалистов формируется и со стороны бизнеса. Депутат отметила, что работодатели заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые ответственно подходят к обязанностям и имеют большой профессиональный опыт.

Молодые специалисты, по оценке Бессараб, чаще стремятся к свободе и менее традиционно относятся к рабочему процессу и достижению поставленных целей. Именно этим она объяснила готовность компаний отдавать предпочтение более возрастным кандидатам.

А ранее россиянам рассказали, как кандидату за 50 доказать цифровую грамотность на собеседовании. По словам специалиста, у зрелых работников есть явные преимущества: умение избегать ошибок, ответственность, дисциплина и эмпатия.